بدء عرض "حكاية بطل" يوم 25 أبريل على منصات المتحدث العسكري

كتب : محمد سامي

07:54 م 22/04/2026

المتحدث العسكري للقوات المسلحة

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن إطلاق سلسلة أفلام جديدة بعنوان: حكاية بطل"، ضمن سلسلة المحتوى التوثيقي التي تقدمها القوات المسلحة، وجاء في المنشور: "افتكروا إن هما كدا سيطروا على الأرض - حكاية بطل".

وأوضح المتحدث العسكري، أنه من المقرر عرض سلسلة الأفلام عبر الصفحات الرسمية للمتحدث العسكري، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأتي السلسلة في إطار تسليط الضوء على بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، من خلال أعمال توثيقية تقدم محتوى بصريًا يحكي قصصًا واقعية من ميادين الشرف.

