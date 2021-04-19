في هذا الموعد.. طارق شوقي: نظام جديد في التعليم بدون تنسيق أو ثانوية عامة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظامًا جديدًا ومختلفًا لتطوير التعليم في مصر، قائلًا: "ذلك النظام لن تكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق، وسيتم تطبيقه في 2030".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذى أعلنت رفضها له في تقريرها.

وأكد الوزير أن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة حققت تقدمًا ملحوظًا، ويجب على النواب مساندة الوزارة في استكمال ذلك، وألا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الأمور، متابعًا: "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا".

يُذكر أن الوزير أكد أن الوزارة تسعى لعملية تنويرية تقوم بها بتوجيهات من الرئيس السيسي، مؤكدًا أن التطوير هدفه استبدال التعليم المصري من الألف إلى الياء، وبدأنا من "كى جي وان"، إذ ندرِّب 8 ملايين طفل.

وتابع شوقي: مربط الفرس هو الثانوية العامة والتي يتعامل معها البعض كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، وهو مربط الفرس، ودي المصيبة اللي عندنا, والثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.

وأوضح وزير التعليم أن الفكرة في التعديلات ليست الرسوم كما يتحايل البعض، متابعًا: الدولة وفَّرت التابلت ببلاش، وكذلك منصات إلكترونية، وبعد كده مايجيش رأي اللجنة بأن هناك رسومًا، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليارًا و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال ماتغشش؛ لأن كان 85 في المئة من الطلاب بيغشوا.