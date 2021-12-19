"صناعة النواب" تتفقد المنطقة الصناعية ببرج العرب

كتب- نشأت علي:

انطلق منذ قليل وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لزيارة محافظة الإسكندرية، يستهلها بجولة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب وزيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اليوم الأحد تبدأ اول فاعليات الزيارة الميدانية للجنة الصناعة إلى محافظة الإسكندرية.

وأضاف معتز خلال تصريحات له اليوم، أن الزيارة بناء على طلب احاطة مقدم إلى اللجنة من النائبة نيفين الكاتب عضو اللجنة حول وجود مشكلات بالبنية التحتية بمصانع برج العرب، ولذلك تقدمنا بطلب الزيارة للوقوف على وجود مشكلة من عدمه لتقديم حلول لها.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أنه من المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصناعة بمحافظ الإسكندرية، اليوم وذلك للعرض التوضيحي المناطق الصناعية بالمحافظة، موضحا أنه سيتم زيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد، أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.​