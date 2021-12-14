أغلى متر بـ 162 ألفا.. جهاز 6 أكتوبر يبيع 10 محال وصيدلتين بالمزاد العلني

بعد زيارة الرئيس.. المقاولون العرب تنشر صورًا لقاعة المؤتمرات بجامعة

كتب- محمد عبدالناصر:

عُقدت اليوم الثلاثاء، جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر لعدد (١٠) محلات تجارية + عدد (٢) صيدلية بمساحات تتراوح من ٢٠ متر² إلى ٤٠ متر² بمناطق توسعات شمالية منطقة ٣٠٠ (أراضي ٢٠٠٠ قطعة) - مشروع إسكان فاخر جنه - توسعات شمالية ٢٧٦م² إسكان اجتماعي.

وأسفرت جلسة المزاد، عن بيع كافة المحلات التجارية المطروحة بمختلف الأنشطة (سوبر ماركت - كافيتريا - ألبان - خضار وفواكه - مطعم - كوافير رجالى - مغسلة - صيدلية، بسعر يتراوح من ٦٥.٥٠٠ ألف جنيه للمتر الى ١٦٢ ألف جنيه للمتر، بقيمة إجمالية ٢٩٥٠٠٠٠٠ فقط تسعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف.

وقال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، إن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم( 182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم(59 ) لسنة 1979 واللائحة العقارية.

كما أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية و ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، من محال وصيدليات وسوبر ماركت، ومطعم، كافتيريا، خضار والفاكهة، ومغسلة، وغيرها.