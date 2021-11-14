ضبط 10 طلقات نارية مع راكب ليبي في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، عددًا من الطلقات النارية، أخفاها راكب ليبي الجنسية داخل حقائبه، فور وصوله من بنغازي بالمطار، ووتخذت الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الخطوط الأفريقية من بنغازي، اشتبه إبراهيم مصطفى، مأمور الجمرك في راكب ليبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بواسطة محمد عبدالوهاب مأمور الجمرك، والذي لاحظ وجود كثافات متماثلة، وبالعرض على علاء شحاتة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف محمد جمعة، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 10 طلقات نارية عيار 9 م داخل حقائبه، وعرض محمد لطفي مدير الجمرك، على إدارة المفرقعات بالمطار، التي أفادت بأن الطلقات محظور حيازتها طبقًا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​