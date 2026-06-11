"إبادة جماعية".. أبوتريكة يفتح النار على أمريكا قبل انطلاق أول مباراة في

من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

تقام بطولة كأس العالم 2026K للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة تاريخية تضم 48 منتخباً.



ويقام حفل افتتاح المونديال على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا بنحو 90 دقيقة.



وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS فعاليات حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN MAX 1 وbeIN MAX 2، فيما أعلنت القناة الجزائرية الأولى إذاعة المباراة عبر البثين الأرضي والفضائي.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مشاهد ولقطات حفل افتتاح كأس العالم 2026 لحظة بلحظة

حفل افتتاح كأس العالم 2026

ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي قبل حفل إفتتاح كأس العالم 2026

تمائم كأس العالم في ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي

وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا

وصول لاعبي المكسيك لملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي

وصول لاعبي جنوب إفريقيا

انطلاق الحفل..

جانب من الاستعراضات في حفل افتتاح كأس العالم 2026

شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية "داي داي"

لابوبو في حفل افتتاح كأس العالم 2026

أندريا بوتشيلي وإيجاي يؤديان في حفل افتتاح كأس العالم