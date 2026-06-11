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سمير فرج: ترامب قد يستهدف هذه المناطق في إيران الفترة المقبلة

كتب : حسن مرسي

11:06 م 11/06/2026 تعديل في 11:07 م

اللواء سمير فرج

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أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران ارتكبت خلال الحرب أخطاء تكتيكية واستراتيجية وسياسية، مؤكدًا أن الخطأ السياسي سيظل تأثيره قائمًا لعقود طويلة.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن استهداف إيران لدول الخليج يمثل خطأً سياسيًا كبيرًا، خاصة أن دول الخليج أعلنت عدم السماح باستخدام قواعدها ضد إيران.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن دول الخليج لم تشارك في العمليات العسكرية ولم تطلق أي طلقة أو طائرة رغم أن الأجواء الإيرانية كانت مفتوحة، وهذا الموقف يحسب لقادتها.

وتابع: "إيران أخطأت كثيراً باستهدافها لدول الخليج، وتداعيات هذا القرار ستظل حاضرة في الذاكرة السياسية لدول المنطقة لفترة طويلة جداً".

وشدد اللواء سمير فرج، على أن الرئيس ترامب تجاوز مرحلة الصبر، والضربات المقبلة قد تكون أكثر قوة وتستهدف منشآت حيوية مثل الكهرباء أو المواصلات داخل إيران.

وأكد الخبير العسكري، أن التركيز قد ينصب على البنية التحتية بهدف زيادة الضغوط الداخلية على النظام الإيراني ودفع الشارع الإيراني للتحرك.

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اللواء سمير فرج سمير فرج إيران ترامب دول الخليج

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