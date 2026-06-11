أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران ارتكبت خلال الحرب أخطاء تكتيكية واستراتيجية وسياسية، مؤكدًا أن الخطأ السياسي سيظل تأثيره قائمًا لعقود طويلة.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن استهداف إيران لدول الخليج يمثل خطأً سياسيًا كبيرًا، خاصة أن دول الخليج أعلنت عدم السماح باستخدام قواعدها ضد إيران.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن دول الخليج لم تشارك في العمليات العسكرية ولم تطلق أي طلقة أو طائرة رغم أن الأجواء الإيرانية كانت مفتوحة، وهذا الموقف يحسب لقادتها.

وتابع: "إيران أخطأت كثيراً باستهدافها لدول الخليج، وتداعيات هذا القرار ستظل حاضرة في الذاكرة السياسية لدول المنطقة لفترة طويلة جداً".

وشدد اللواء سمير فرج، على أن الرئيس ترامب تجاوز مرحلة الصبر، والضربات المقبلة قد تكون أكثر قوة وتستهدف منشآت حيوية مثل الكهرباء أو المواصلات داخل إيران.

وأكد الخبير العسكري، أن التركيز قد ينصب على البنية التحتية بهدف زيادة الضغوط الداخلية على النظام الإيراني ودفع الشارع الإيراني للتحرك.