عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 135 جنيهًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بحلول التعاملات المسائية، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4120 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5297 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6180 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7062 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 49440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 219628 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 353100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.08% إلى نحو 4156 دولارًا للأونصة (الأوقية)، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.