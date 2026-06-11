نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض الإيراني، قوله إنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ترامب، خلال تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الوثائق الخاصة بالاتفاق مع إيران أصبحت في مراحلها النهائية تقريبا، معربا عن تفاؤله بإتمام الاتفاق بصورة رسمية قريبا.

وأضاف ترامب: "الوثائق باتت في مراحلها النهائية تقريبًا، لذا سوف نرى ما سيحدث".