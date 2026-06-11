أفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بوجود تحركات عاجلة للتحقيق في واقعة قيام بعض طلاب الشهادة الإعدادية بتحطيم أجزاء من مقاعد ومحتويات مدرسة روافع القصير الإعدادية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



مصدر: لم يتم رصد الواقعة في حينها



وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية لم ترصد أو تتلق أي بلاغات بشأن الواقعة وقت حدوثها، وحتى الساعة الرابعة عصرًا، قبل تداول الفيديو على "فيس بوك" الذي وثق لحظات تخريب محتويات المدرسة.

تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة الواقعة



وأضاف المصدر أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والأمن وكافة الإدارات المعنية، وانتقلت إلى موقع المدرسة لمعاينة الواقعة على الطبيعة، والوقوف على حجم التلفيات وكشف ملابسات الحادث.

إحالة مسؤولين للتحقيق



وأكد المصدر أن رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة لم يخطر بالواقعة في حينها، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن تمر دون رصد لولا تداول الفيديو عبر مواقع التواصل.

كما أشار إلى أن وكيل المدرسة حضر إلى ديوان الإدارة التعليمية ومعه مذكرة تفصيلية بالواقعة، وتمت إحالته للتحقيق لعدم الإبلاغ الفوري عن الحادث.

جدل واسع على مواقع التواصل



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طلاب بتحطيم أثاث ومقاعد داخل مدرسة روافع القصير الإعدادية، ما أثار حالة من الاستياء بين أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا.