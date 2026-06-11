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بالصور.. محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم

كتب : أحمد العش

10:19 م 11/06/2026 تعديل في 10:35 م
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  • عرض 25 صورة
    المكسيك ضد جنوب إفريقيا
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (1)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (10)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (12)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (13)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (15)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (14)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (17)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (19)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (18)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (2)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (20)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (21)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (22)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (24)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (23)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (25)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (3)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (26)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (27)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (6)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (5)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (4)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يشارك أهالي الأسمرات متابعة افتتاح كأس العالم (7)

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تصوير- هاني رجب:

يشارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، في متابعة فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم من داخل حى الأسمرات، وذلك ضمن جهود المحافظة لإتاحة مشاهدة الحدث الرياضي للمواطنين في أجواء جماهيرية منظمة ومجانية.

كما شارك محافظ القاهرة في متابعة البث المباشر للبطولة مع أهالي حي الأسمرات، عبر الشاشة العملاقة التي وفرتها المحافظة بالملاعب الرياضية أمام مبنى الحي، وسط أجواء احتفالية حرصت على إدخال البهجة على المواطنين.

شاشات عملاقة في 5 مواقع بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، أن محافظة القاهرة جهزت 5 شاشات عرض عملاقة في عدد من المناطق الحيوية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة البطولة بالمجان، في إطار تنظيم يضمن الأمان وحسن الإدارة.

مواقع عرض المباريات

أوضح "صابر" أن أماكن الشاشات جاءت موزعة على نطاق واسع داخل المحافظة، وتشمل:

- الملاعب الرياضية أمام حي الأسمرات

- مركز شباب روض الفرج

- أرض البرنس بحي الساحل

- سوق العاشر بحي شرق مدينة نصر

- مركز شباب البساتين بحي البساتين

وشدد محافظ القاهرة، على حرص المحافظة على دعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز الروح الرياضية، وتعمل على نشر البهجة بين المواطنين، إلى جانب تعزيز التواصل المجتمعي خلال الفعاليات الكبرى.

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