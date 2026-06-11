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الأوقاف تفتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:02 م 11/06/2026

بعثات الحج الإشرافية

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أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1448 هـ الموافق 2027 م، وذلك استمرارًا لجهودها الدعوية والتوعوية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبناءً على ما حققته بعثات الحج الإشرافية لعام 1447 هـ الموافق 2026 م من نجاح في تقديم اللقاءات والمحاضرات التثقيفية وشرح مناسك الحج والعمرة والإجابة عن استفسارات الحجاج، بما أسهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح.

ويُفتح باب التقدم لجميع الأئمة المعينين والمسكنين على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن أمضوا خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ولم يوقع عليهم أي جزاء أو عقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما يُفتح باب التقدم لجميع الواعظات المعينات والواعظات المعتمدات بالوزارة.

للاطلاع على الشروط والتسجيل، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

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وزارة الأوقاف بعثات الحج الإشرافية موسم الحج

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