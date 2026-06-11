أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، الرئيس فيليكس تشيسكيدي، ووفد رفيع المستوى بالهيئة العربية للتصنيع، في إطار الخطوات الناجحة التي تنتهجها "الهيئة" لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

تفاصيل زيارة الرئيس الكونغولي للهيئة العربية للتصنيع

تم خلال الزيارة بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

وأعرب اللواء مختار عبداللطيف، عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة، لافتًا لاهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الشقيقة إحدى دول حوض النيل.

وأبدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، إعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة بمنتجات الهيئة الدفاعية من المركبات المدرعة وناقلات الجنود ومنظومات الدفاع، بالإضافة إلى سيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وسيارات ماكينات ATM والمراكز التكنولوجية المتنقلة والصناعات الطبية .

وأكد الرئيس فيليكس تشيسكيدي، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرًا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية.

ولفت "تشيسكيدي" إلى أهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات ذات محل الاهتمام المشترك.

واختتم الرئيس الكونغولي، تصريحاته بالتأكيد على تقدير جمهورية الكونغو الديمقراطية الكبير لجمهورية مصر العربية ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الإفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية.

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