شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية الخاصة بتجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة وممثلي الجهات المعنية بحقوق الطفل.

حضور رفيع المستوى لعدد من المؤسسات الوطنية والدولية

شهدت الاحتفالية حضور رئيسة يونيسف في مصر، ناتالي روسي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب المستشارة سالي الصعيدي مستشارة وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار هشام جعفر مساعد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص، والمستشارة إيريني زيادة المحامي العام، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين وممثلي المنظمات.

إشادة بدور دنيا سمير غانم في دعم قضايا الطفولة

أعربت المستشارة أمل عمار، عن تهنئتها للفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة تجديد تعيينها، مشيدةً بدورها المجتمعي البارز وجهودها في دعم قضايا الأطفال والشباب، ونشر الوعي بحقوق الطفل، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات العامة في دعم القضايا الإنسانية والتنموية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن دعم قضايا الأطفال والفتيات يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية والدولية والشخصيات المؤثرة لتعزيز رسائل التوعية والحماية والتمكين.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكات بين مختلف الجهات المعنية بقضايا الطفولة والشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر أمانًا وإشراقًا للأجيال القادمة، وتعزيز دور العمل المشترك في دعم حقوق الطفل.

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