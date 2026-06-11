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من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

شهدت مباراة افتتاح كأس العالم 2026 تسجيل أول أهداف البطولة، بعدما نجح خوليان كينونيس في هز شباك منتخب جنوب أفريقيا لصالح منتخب المكسيك خلال المواجهة المقامة مساء اليوم الخميس على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

أول أهداف مونديال 2026



وجاء الهدف مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليمنح المكسيك التقدم ويسجل أول أهداف النسخة التاريخية من المونديال، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً وتحت تنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وجاء الهدف بعد خطأ دفاعي من منتخب جنوب أفريقيا، استغله الهجوم المكسيكي قبل أن تصل الكرة إلى كينونيس الذي سدد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس، معلناً عن أول أهداف البطولة.

🚨🚨🚨🚨🚨 من زاوية الحكم اول اهداف كاس العالم 2026! 🔥🇲🇽



المكسيك 1-0 جنوب أفريقيا. pic.twitter.com/pGNOV0TTWX — كأس العالم™ (@TrendEPL) June 11, 2026

تشكيلات مباراة افتتاح كأس العالم



وكان المنتخب المكسيكي دخل المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: رنجل

في خط الدفاع: رييس، مونتيس، فاسكيز، جاياردو

في خط الوسط: ليرا، جوتيريز، فيدالجو

في خط الهجوم: ألفارادو، كينونيس، خيمينيز



في المقابل، بدأ منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من:

ويليامز، موداو، سيبيسي، أوكون، مبوكازي، موديبا، موكوينا، شيتول، آدامز، راينرز، فوستر.

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