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شاهد أول أهداف كأس العالم 2026 (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

10:42 م 11/06/2026
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شهدت مباراة افتتاح كأس العالم 2026 تسجيل أول أهداف البطولة، بعدما نجح خوليان كينونيس في هز شباك منتخب جنوب أفريقيا لصالح منتخب المكسيك خلال المواجهة المقامة مساء اليوم الخميس على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

أول أهداف مونديال 2026


وجاء الهدف مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليمنح المكسيك التقدم ويسجل أول أهداف النسخة التاريخية من المونديال، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً وتحت تنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.


وجاء الهدف بعد خطأ دفاعي من منتخب جنوب أفريقيا، استغله الهجوم المكسيكي قبل أن تصل الكرة إلى كينونيس الذي سدد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس، معلناً عن أول أهداف البطولة.

تشكيلات مباراة افتتاح كأس العالم


وكان المنتخب المكسيكي دخل المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: رنجل

في خط الدفاع: رييس، مونتيس، فاسكيز، جاياردو

في خط الوسط: ليرا، جوتيريز، فيدالجو

في خط الهجوم: ألفارادو، كينونيس، خيمينيز


في المقابل، بدأ منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من:

ويليامز، موداو، سيبيسي، أوكون، مبوكازي، موديبا، موكوينا، شيتول، آدامز، راينرز، فوستر.

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المكسيك ضد جنوب إفريقيا منتخب المكسيك منتخب جنوب إفريقيا أول أهداف مونديال 2026 خوليان كينونيس

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