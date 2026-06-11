إعلان

الموازنة العامة وطلبات مناقشة.. ماذا يناقش "النواب" الأسبوع المقبل؟

كتب : نشأت حمدي

11:27 م 11/06/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

وفي الجلسة العامة الإثنين، يستعرض مجلس النواب، عددًا من طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات.

وتضم طلبات المناقشة العامة، طلب النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، النائب بسام الصواف، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

كما يستعرض مجلس النواب، طلب النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وطلبًا آخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

ويناقش مجلس النواب، طلب النائب سيد أبو بريدعة، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، والنائب حسام حسن عبدالرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.

ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.

كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشئون الدستورية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين مصر وقطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب العام المالي الموازنة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم.. 2-0.. بداية
كأس العالم 2026

لحظة بلحظة.. المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم.. 2-0.. بداية
الضرائب: مد التسهيلات الجمركية بالموانئ المصرية 6 أشهر
أخبار مصر

الضرائب: مد التسهيلات الجمركية بالموانئ المصرية 6 أشهر
رسمياً.. ريال مدريد يعيد مورينيو لقيادة الفريق حتى 2029
كأس العالم 2026

رسمياً.. ريال مدريد يعيد مورينيو لقيادة الفريق حتى 2029
ترامب: السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية لم تعد مطروحة وسنرفع الحصار
شئون عربية و دولية

ترامب: السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية لم تعد مطروحة وسنرفع الحصار
فيديو| نادر نور عن أزمته مع رامي صبري: "الفكرة كلها ميبقاش فيه تجاهل"
زووم

فيديو| نادر نور عن أزمته مع رامي صبري: "الفكرة كلها ميبقاش فيه تجاهل"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟