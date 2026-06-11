عصابة للتنقيب عن الآثار في الجمالية

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية.

بلاغ بقسم الجمالية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الخالية من السكان بدائرة قسم شرطة الجمالية.

تحرك الشرطة

بتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة (4 عاملين – مقيمين بالقاهرة) حال قيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه محل عمل أحدهم كحارس ، وضبط بحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لصالح مالك شركة.

قرار النيابة

أمكن ضبط الأخير وبحوزته (رشاش - 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته أيد ما سبق. واتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".

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