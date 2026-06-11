أكد الدكتور محمد بدر، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه يتم إجراء فحص طبي شامل سنوي لكل المواطنين في محافظات التأمين الصحي للتعرف على تاريخهم المرضي.

وأضاف "بدر" في حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر أول دولة على مستوى العالم تحصل على المستوى الذهبي للخلو من فيروس سي، وهو إنجاز صحي كبير.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن هناك قواعد بيانات خاصة بكل المواطنين المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في المحافظات المغطاة، مع توفير ملف طبي إلكتروني لكل أسرة.

وتابع: "الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل 15344 مخصص لتواصل المواطنين مع المنظومة والاستفسار عن خدماتها".

وشدد الدكتور محمد بدر، على أن الهيئة توفر برامج تدريبية متخصصة للأطقم الطبية الداخلة في منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرعاية الصحية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تقديم خدمة صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين.