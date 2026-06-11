من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

"إبادة جماعية".. أبوتريكة يفتح النار على أمريكا قبل انطلاق أول مباراة في

دخل المكسيكي جوليان كينيونيس تاريخ كأس العالم، بعدما سجل أول أهداف نسخة 2026 خلال المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب بلاده بالمكسيك أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وجاء هدف كينيونيس في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليصبح صاحب أول هدف في مونديال 2026.

من هو جوليان كينيونيس؟

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، ولد جوليان كينيونيس في كولومبيا، وهو من أصول كولومبية، قبل أن يحصل على الجنسية المكسيكية ويمثل منتخب المكسيك على المستوى الدولي.

وبدأ المهاجم البالغ من العمر 29 عاما مسيرته الاحترافية في الدوري المكسيكي، حيث تألق مع عدة أندية مكسيكية.

وفي صيف 2024، انتقل كينيونيس إلى صفوف القادسية السعودي، ليخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل اللاعب تألقه مع القادسية، إذ خاض 68 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 62 هدفا، إلى جانب صناعة 12 هدفا لزملائه، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري.

وبهدفه المبكر أمام جنوب أفريقيا، يسجل جوليان كينيونيس اسمه في سجلات التاريخ، باعتباره صاحب أول أهداف كأس العالم 2026.