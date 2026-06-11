إعلان

"خلال أيام".. ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران قد يكون في أوروبا

كتب : وكالات

11:03 م 11/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، إن الوثائق الخاصة بـ"التسوية الكبرى" أصبحت في مراحلها النهائية تقريبا، معربا عن تفاؤله بإتمام الاتفاق بصورة رسمية قريبا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يتوقع إقامة مراسم لتوقيع الوثيقة في وقت قريب، مرجحًا أن تجرى في أوروبا، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأضاف ترامب: "الوثائق باتت في مراحلها النهائية تقريبًا، لذا سوف نرى ما سيحدث"، مؤكدا "أن الأمر ينبغي أن يتم بسرعة كبيرة".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات والمحادثات مع عدد من القادة والمسؤولين، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة دول خليجية، في إطار المشاورات المرتبطة بالتطورات الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الضرائب: مد التسهيلات الجمركية بالموانئ المصرية 6 أشهر
أخبار مصر

الضرائب: مد التسهيلات الجمركية بالموانئ المصرية 6 أشهر
زاد 135 جنيها.. سعر الذهب يعود إلى الارتفاع في التعاملات المسائية اليوم
اقتصاد

زاد 135 جنيها.. سعر الذهب يعود إلى الارتفاع في التعاملات المسائية اليوم
فيديو| نادر نور عن أزمته مع رامي صبري: "الفكرة كلها ميبقاش فيه تجاهل"
زووم

فيديو| نادر نور عن أزمته مع رامي صبري: "الفكرة كلها ميبقاش فيه تجاهل"
رسمياً.. ريال مدريد يعيد مورينيو لقيادة الفريق حتى 2029
كأس العالم 2026

رسمياً.. ريال مدريد يعيد مورينيو لقيادة الفريق حتى 2029
تيك توك يدخل عالم المكالمات.. ميزة جديدة تهدد عرش واتساب وماسنجر
أخبار و تقارير

تيك توك يدخل عالم المكالمات.. ميزة جديدة تهدد عرش واتساب وماسنجر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟