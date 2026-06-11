أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، إن الوثائق الخاصة بـ"التسوية الكبرى" أصبحت في مراحلها النهائية تقريبا، معربا عن تفاؤله بإتمام الاتفاق بصورة رسمية قريبا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يتوقع إقامة مراسم لتوقيع الوثيقة في وقت قريب، مرجحًا أن تجرى في أوروبا، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأضاف ترامب: "الوثائق باتت في مراحلها النهائية تقريبًا، لذا سوف نرى ما سيحدث"، مؤكدا "أن الأمر ينبغي أن يتم بسرعة كبيرة".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات والمحادثات مع عدد من القادة والمسؤولين، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة دول خليجية، في إطار المشاورات المرتبطة بالتطورات الجارية.