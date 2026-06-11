يواصل تطبيق "تيك توك" تطوير أدوات التواصل بين المستخدمين، بعدما بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الرسائل الخاصة (DMs)، في خطوة قد تعزز من قدرته على منافسة تطبيقات المراسلة الشهيرة.

لقطات مسربة تكشف الميزة

وكشف الباحث التقني جوناه مانزانو عن الميزة الجديدة من خلال منشور عبر منصة "إكس"، عرض فيه لقطات شاشة تظهر إشعارات لمكالمات واردة تحمل اسم "تيك توك ستوديو"، إلى جانب ظهور أيقونة هاتف داخل واجهة الرسائل الخاصة.

مكالمات مباشرة بين الأصدقاء

ووفقا للمعلومات المتاحة، ستعمل الميزة بطريقة مشابهة للمكالمات الصوتية الموجودة في تطبيقات المراسلة الأخرى، حيث سيتمكن المستخدم من إجراء مكالمة مباشرة من داخل المحادثة الخاصة.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن "تيك توك" سيشترط وجود الطرفين ضمن قائمة الأصدقاء قبل السماح بإجراء المكالمات الصوتية.

خيارات جديدة لإدارة المكالمات

وأظهرت الصور المسربة إضافة خيار جديد يحمل اسم "Mute Calls" داخل إعدادات الرسائل الخاصة، بجانب خيار كتم الرسائل الحالي.

ويعكس ذلك استعداد المنصة لتوفير أدوات تتيح للمستخدمين التحكم في إشعارات المكالمات وإدارتها بسهولة.

استكمال لتطوير الرسائل الخاصة

ولا تعد هذه الخطوة الأولى ضمن خطة "تيك توك" لتوسيع خدمات التواصل داخل التطبيق.

ففي أغسطس الماضي، أطلقت المنصة دعم الرسائل الصوتية، إلى جانب إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر الرسائل الخاصة، ما ساهم في تحويل المحادثات إلى مساحة تواصل أكثر تكاملًا.

استراتيجية لإبقاء المستخدمين داخل التطبيق

تأتي الميزة الجديدة ضمن جهود "تيك توك" لزيادة مدة بقاء المستخدمين داخل المنصة دون الحاجة للانتقال إلى تطبيقات أخرى.

وخلال العامين الماضيين أضاف التطبيق عددا من الأدوات الجديدة، أبرزها:

المحادثات الجماعية.

ميزة Streaks للرسائل المتواصلة.

قنوات البث (Broadcast Channels).

الرسائل الصوتية.

ألعاب مصغرة داخل الرسائل.

وتهدف هذه الإضافات إلى رفع معدلات التفاعل وتعزيز تجربة المستخدم.

وفي حال إطلاق الميزة رسميا، سيقترب "تيك توك" أكثر من الخدمات التي تقدمها منصات مثل "إنستجرام" و"سناب شات"، اللتين توفران بالفعل المكالمات الصوتية والمرئية داخل التطبيق.

ويبدو أن المنصة تسعى تدريجيا إلى التحول من تطبيق لمشاهدة الفيديوهات القصيرة إلى شبكة اجتماعية متكاملة تجمع بين الترفيه والتواصل والمراسلة.

موعد الإطلاق لا يزال مجهولا

حتى الآن، لم تؤكد "تيك توك" رسميا وجود الميزة أو موعد طرحها للمستخدمين.

لكن ظهورها في مرحلة الاختبارات الأولية يشير إلى إمكانية توسيع نطاق التجربة خلال الأشهر المقبلة إذا حققت نتائج إيجابية.