كشف موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات وتحليل بيانات كرة القدم عن توقعاته لنتائج المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، التي تضم منتخبات المكسيك وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا.

ووفقا لتوقعات أوبتا، يعد منتخب المكسيك، صاحب الأرض، المرشح الأبرز لتصدر المجموعة الأولى والتأهل إلى دور الـ32.

كما رشح "أوبتا" منتخب كوريا الجنوبية لإنهاء الدور الأول في المركز الثاني بنسبة 22.4%، يليه منتخب جمهورية التشيك في المركز الثالث بنسبة 18.4%، بينما جاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الرابع بنسبة 11.1%.

وجاءت توقعات أوبتا لتصدر المجموعة الأولى كالتالي:

المكسيك: 48%

كوريا الجنوبية: 22.4%

جمهورية التشيك: 18.4%

جنوب أفريقيا: 11.1%