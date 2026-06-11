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خبير عسكري يتوقع تكرار سيناريو باب المندب مع مضيق هرمز

كتب : حسن مرسي

08:26 م 11/06/2026

العميد منير شحادة

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أكد العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن فكرة الغزو البري الأمريكي تسببت في إقالة 20 ضابطًا من رتب عالية في الجيش الأمريكي، على رأسهم رئيس هيئة الأركان، لرفضهم الغزو البري للجزر وليس لإيران.

وأضاف "شحادة"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطة ترامب لاحتلال الجزر ستكون مكلفة على الجيش الأمريكي ولن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز.

وأشار الخبير العسكري إلى أن البحرية الأمريكية لم تستطع منع اليمن من إغلاق باب المندب، وسوف يحصل الأمر نفسه في مضيق هرمز، مهما كانت القوة العسكرية المستخدمة.

وتابع: حتى لو تمكن الجيش الأمريكي من احتلال بعض الجزر، لن يستطيع تثبيت أقدامه، وإيران ستستمر في استهداف السفن التجارية، وسيستمر غلق المضيق.

وشدد "شحادة"، على أن تجربة باب المندب أثبتت فشل القوة البحرية الأمريكية في فرض السيطرة على الممرات المائية الحيوية، ومضيق هرمز ليس استثناءً.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن أي عملية عسكرية أمريكية في المنطقة ستكون مكلفة للغاية ولن تحقق أهدافها المنشودة.

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إيران الجيش الأمريكي ترامب مضيق هرمز باب المندب

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