مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 81 رحلة ركاب دولية وداخلية وخاصة.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيستقبل، اليوم الأربعاء، 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل نحو 4520 راكبًا، ويغادر المطار 42 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 2819 راكبًا.

وأضافت المصادر: تصل صالات الوصول خلال الـ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيِّرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.