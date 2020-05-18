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الإسكان: بدء تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "جنة" 7 يونيو

11:37 ص الإثنين 18 مايو 2020
الإسكان: بدء تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "جنة" 7 يونيو

مشروع جنة

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، في تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بالمدينة.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مشروع جنة

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