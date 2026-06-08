ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي والصوب، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و12.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و16 جنيهًا، بزيادة 9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.