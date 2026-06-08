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بعد ساعات من ضبطه.. إخلاء سبيل "كروان مشاكل"

كتب : علاء عمران

11:50 ص 08/06/2026 تعديل في 11:50 ص

كروان مشاكل

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أخلت جهات التحقيق سبيل التيك توكر كروان مشاكل، بعد ساعات من القبض عليه بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

القبض على كروان مشاكل في السيدة زينب

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على "كروان مشاكل" أمس الأحد بمنطقة السيدة زينب، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب أعمال شغب داخل إحدى المدارس.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن "كروان مشاكل" تم إخلاء سبيله من سراي النيابة، عقب تقديم معارضة على الحكم الصادر ضده، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

تفاصيل قضية حبس كروان مشاكل

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت غيابيًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم المجتمعية.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالإسكندرية قد أحالت المتهم، ويدعى "أ.ع.م" وشهرته "كروان مشاكل"، إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمحاكمته، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حساب أنشأه على منصة تيك توك، اعتبرت النيابة أن محتواه من شأنه خدش الحياء العام.
وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا لأحكام القانون.

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