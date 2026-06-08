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الموعد والقناة الناقلة لمباراة المصري وإنبي في نهائي كأس عاصمة مصر

كتب : محمد خيري

10:49 ص 08/06/2026 تعديل في 12:10 م
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    فريق المصري
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    فريق المصري البورسعيدي
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري البورسعيدي
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري البورسعيدي

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تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الإثنين، إلى ستاد السويس الجديد، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

موعد مباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسط طموحات كبيرة من الفريقين للتتويج باللقب وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

القناة الناقلة لمباراة المصري وإنبي

وتُنقل المباراة، بين المصري البورسعيدي وإنبي، حصريًا عبر قناة «أون سبورت ماكس»، على أن يتولى المعلق مؤمن حسن الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

وعلى صعيد الطاقم التحكيمي، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم محمد الغازي، ويعاونه يوسف البساطي كمساعد أول، ومحمد عاطف الزناري كمساعد ثانٍ، فيما يتولى محمود رشدي مهام الحكم الرابع.

كما قررت اللجنة تعيين طارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه محمد أحمد الشناوي، لمتابعة الحالات التحكيمية خلال المباراة.

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نهائي كأس عاصمة مصر المصري إنبي القناة الناقلة

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