انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأحمر والأبيض، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 14 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و50 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.