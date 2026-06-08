أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة ما زال قائماً ولم يتوقف، ولم يحدد بقائي ما إذا كانت هذه المراسلات استمرت بشكل متواصل خلال الساعات الأخيرة أم لا، مكتفياً بالتأكيد على استمرار قنوات التواصل بين الجانبين.

دور باكستان في الوساطة

وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران قبل يومين جاءت في إطار دعم جهود الوساطة والمساعدة على مواصلة المحادثات بين الطرفين، وتلعب باكستان دوراً محورياً كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن الوزير الباكستاني نقل رسالة خطية من القيادة الباكستانية إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في خطوة تعكس استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

تقارير سابقة عن وقف المراسلات

وكانت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري قد ذكرت منذ الأول من يونيو أن إيران تعتزم وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة احتجاجاً على الضربات الإسرائيلية في لبنان.