حذر الدكتور قاسم أحمد، أخصائي الأمراض الباطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من تناول بعض الأدوية الشائعة مثل أدوية السكري ومسكنات الألم على معدة فارغة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.

وأوضح أن مجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين، يُفضل تناولها مع الطعام، لأنها تعمل على تثبيط مواد تسمى البروستاغلاندينات، والتي تلعب دورًا في تقليل الألم والالتهاب، لكنها في الوقت نفسه تحمي بطانة المعدة من تأثير الحمض. وبالتالي، فإن تناول هذه الأدوية دون طعام قد يزيد من تهيج المعدة ورفع احتمالات الإصابة بالتهاب أو قرحة أو حتى نزيف معدي، بحسب جازيتا رو.

كما نبه الطبيب إلى ضرورة الانتباه عند استخدام دواء الميتفورمين، المستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري من النوع الثاني، حيث إن تناوله على معدة فارغة قد يسبب أعراضًا هضمية مزعجة مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ والقيء، لذلك يُنصح بتناوله مع الطعام أو بعده مباشرة لتقليل هذه الأعراض.

وفي المقابل، أشار إلى أن بعض الأدوية تتطلب عكس ذلك تمامًا، مثل أدوية الغدة الدرقية التي تحتوي على ليفوثيروكسين، والتي يجب تناولها على معدة فارغة صباحًا قبل الإفطار بنحو 30 إلى 60 دقيقة، لأن الطعام قد يقلل من امتصاصها ويضعف فعاليتها.

واختتم الطبيب بالتأكيد على أن توقيت تناول الدواء يختلف حسب طبيعة كل علاج وآلية امتصاصه في الجسم، داعيًا إلى قراءة التعليمات المرفقة بعناية واتباع إرشادات الطبيب بدقة لضمان الفاعلية وتجنب المضاعفات.