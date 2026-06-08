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الكهرباء تتوقع تجاوز الأحمال 38 ألف ميجاوات بسبب الحرارة

كتب : محمد صلاح

12:27 م 08/06/2026

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

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توقع مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجاوز الاستهلاك على الشبكة القومية حاجز 38 ألف ميجاوات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات بزيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، في ظل الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة، ضمن موجة ساخنة تضرب البلاد على مدار الأيام المقبلة.

موجة حارة ترفع استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة

وقال المصدر، في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، إن مؤشرات التشغيل الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز الأحمال حاجز 38 ألف ميجاوات خلال ساعات الذروة المسائية، وهو أعلى مستوى سيتم تسجيله منذ بدء موجات ارتفاع الحرارة خلال هذه الأيام.

وأضاف المصدر ذاته أن شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء رفعت درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، مع تكثيف أعمال المتابعة والصيانة، ورفع جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مركز التحكم القومي يتابع الأحمال لحظة بلحظة وتطورات الأوضاع، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التغذية، مؤكدًا أن القدرات الإنتاجية المتاحة والاحتياطي التشغيلي كافيان لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات دون أي مشكلات.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعد العامل الرئيسي وراء زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، خاصة مع التوسع في استخدام أجهزة التكييف بالمنازل والمنشآت التجارية والإدارية، لافتًا إلى أن الشبكة القومية أثبتت قدرتها خلال السنوات الماضية على استيعاب الزيادات المتتالية في الأحمال، بفضل مشروعات التطوير والتوسعات التي تم تنفيذها في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.

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