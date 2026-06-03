إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء.. ارتفاع الليمون

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:41 ص 03/06/2026

أسعار الخضروات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا، بزيادة جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم أسعار البطاطس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الأهلي يزاحم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في مونديال 2026
رياضة عربية وعالمية

الأهلي يزاحم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في مونديال 2026
إصابات وأضرار جسيمة وتعليق الطيران.. ماذا حدث في مطار الكويت بعد الهجوم
شئون عربية و دولية

إصابات وأضرار جسيمة وتعليق الطيران.. ماذا حدث في مطار الكويت بعد الهجوم
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل.. ودرجات الحرارة المتوقعة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل.. ودرجات الحرارة المتوقعة
بالفيديو.. كيف يتغلب منتخب مصر على تحدي الطقس في كأس العالم 2026؟
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. كيف يتغلب منتخب مصر على تحدي الطقس في كأس العالم 2026؟
مسؤول طبي أمريكي: صحة ترامب مذهلة ونتائج فحوصاته الطبية ممتازة
شئون عربية و دولية

مسؤول طبي أمريكي: صحة ترامب مذهلة ونتائج فحوصاته الطبية ممتازة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا تفعل إذا تم إيقاف بطاقتك التموينية؟.. الأسباب والخطوات المطلوبة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر