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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 25 جنيها لكيلو الطماطم

كتب : ميريت نادي

11:58 ص 04/06/2026

أسعار الخضروات

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

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أسعار البطاطس أسعار الطماطم أسعار الخضروات والفاكهة

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