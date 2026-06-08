انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والبربون، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الأسماك اليوم



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و83 جنيهًا، بتراجع جنيه

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 190 جنيهًا و310 جنيهات.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و210 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.





الأسماك المجمدة



سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.