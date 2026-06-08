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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي

كتب : ميريت نادي

11:43 ص 08/06/2026

أسعار الأسماك

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انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والبربون، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و83 جنيهًا، بتراجع جنيه
سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 190 جنيهًا و310 جنيهات.
سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و210 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه.
سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.
سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.
سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.



الأسماك المجمدة


سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.
سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

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أسعار الكابوريا أسعار البلطي أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

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