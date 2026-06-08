تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون، في واحدة من القضايا التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي.

بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في أشمون

تبدأ المحكمة نظر القضية المتهم فيها زوج بإنهاء حياة زوجته بعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تمهيداً للاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة واستكمال إجراءات المحاكمة.

تفاصيل جريمة المتهم بقتل زوجته في المنوفية

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغاً يفيد بمقتل سيدة تدعى "أسماء ف" تبلغ من العمر 26 عاماً داخل قرية منيل العروس.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها "ي.ف" 33 عاماً، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما خلال الفترة السابقة.

الخلافات انتهت بجريمة

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة غادرت منزل الزوجية وانتقلت للإقامة بمنزل أسرتها بصحبة طفليها بعد تصاعد الخلافات.

وأضافت التحريات أن الزوج توجه إلى منزل أسرة زوجته لمحاولة إعادتها، وبعد عودتها نشبت بينهما مشادة انتهت بقيامه بطعنها بسكين أمام طفليها ووالدتها وشقيقتها، قبل أن يفر من مكان الواقعة.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في المنوفية

ونقلت الجهات المختصة الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، كما نجحت قوات الشرطة في ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، حيث اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال الإجراءات القانونية.