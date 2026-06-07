استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و50 جنيهًا.