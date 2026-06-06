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ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:11 ص 06/06/2026

أسعار الدواجن والبيض

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ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم السبت 6-6-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 104.12 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

وحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 125.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 83.04 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 111.03 جنيه، بتراجع 5.34 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 130 جنيهًا، بزيادة 23 قرشًا.

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أسعار الدواجن أسعار البيض بورصة الدواجن

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