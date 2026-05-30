أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:21 ص 30/05/2026

استقر متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 30-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 105.33 جنيه.
وحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 87.25 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.56 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 123.2 جنيه.
كرتونة البيض البلدي: 131.04 جنيه.

