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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

12:49 م 17/06/2026

سعر الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4126 جنيهًا للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 5305 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6190 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7074 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 49520 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 220001 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 353700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03% إلى نحو 4330 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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