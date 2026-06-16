إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

12:42 م 16/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4200 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5400 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6300 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7200 جنيه للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 223920 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 360000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.78% إلى نحو 4345 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
كأس العالم 2026

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
25 صورة.. محور الفردان - الصالحية يربط الشرقية بالإسماعيلية بطول 26 كم
أخبار مصر

25 صورة.. محور الفردان - الصالحية يربط الشرقية بالإسماعيلية بطول 26 كم
ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل

الإحصاء: مصر سابع أكبر دولة عالميًا في استقبال تحويلات العاملين بالخارج
اقتصاد

الإحصاء: مصر سابع أكبر دولة عالميًا في استقبال تحويلات العاملين بالخارج
وظائف وزارة النقل يونيو 2026.. بعضها ينتهي التقديم عليها اليوم
أخبار مصر

وظائف وزارة النقل يونيو 2026.. بعضها ينتهي التقديم عليها اليوم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أول رد رسمي على ماتردد بتعرض مريضات بمستشفى الشاطبي لانتهاكات داخل قسم النساء
14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في اتهامه باستعراض القوة والبلطجة
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة