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الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

07:36 م 16/06/2026

أسعار الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستواه مع منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4180 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5374 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6270 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7165 جنيها للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50160 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71650 جنيها.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 222831 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358250 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4319 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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