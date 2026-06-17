تختتم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مساء اليوم وفجر غد الخميس، بـ4 مواجهات ضمن المجموعتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

ويستهل منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مشواره في كأس العالم 2026، في الثامنة مساء اليوم، بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وينتظر كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا مساء اليوم، إذ أنه سيشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، متساويا مع الأجنتيني لونيل ميسي والمكسيكي جييرمو أوتشوا.

كما يعتبر كريستيانو رونالدو اللاعب الوحيد في العالم الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، وفي حالة تسجيله مساء اليوم، سيصبح الوحيد الذي يسجل في 6 نسخ.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026

تقام مباراتي البرتغال والكونغو الديمقراطية وإنجلترا وكرواتيا، مساء اليوم، فيما تقام مباراتي غانا وبنما وأوزبكستان وكولومبيا، فجر غدا.

جاءت مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

البرتغال – الكونغو الديمقراطية: 8 مساءً

إنجلترا – كرواتيا: 11 مساءً

غانا – بنما: 2 صباحا

أوزبكستان – كولومبيا: 5 صباحا

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