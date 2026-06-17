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بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

كتب : محمد أبو بكر

01:31 م 17/06/2026 تعديل في 02:20 م

أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 بعد قليل، تمهيدًا لإعلانها رسميًا للطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية انتهت، وتم تجهيز النتيجة تمهيدًا لاعتمادها من المحافظ خلال بعد قليل.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إتاحة النتيجة للطلاب وأولياء الأمور فور اعتمادها رسميًا، عبر القنوات المعتمدة التي تحددها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر أن أعمال التصحيح والمراجعة تمت بدقة وفق الضوابط المنظمة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي.

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