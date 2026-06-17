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تسنيم: بنود اتفاق إيران وأمريكا التي نشرتها "بلومبرج" غير دقيقة جزئيا

كتب : محمود الطوخي

01:17 م 17/06/2026

اتفاق أمريكا وإيران

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نفى مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، دقة النص الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية حول مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران وأمريكا، واصفا إياه بأنه "غير دقيق ويشوبه الكثير من النواقص والثغرات الجوهرية".

وأوضح المصدر، أن المذكرة تتألف بالفعل من 14 بندا، وهي ذات المحاور التي تناولتها وسائل الإعلام مرارا، غير أن التفاصيل التي أوردتها الوكالة الأمريكية جاءت مجتزأة وغير مكتملة، مؤكدا أن الصياغة المتعلقة بالبند الأول وبند "مضيق هرمز" تفتقر لمصطلحات مفتاحية شديدة الأهمية لإنهاء حرب إيران.

كواليس توقيع اتفاق إيران وأمريكا

شدد المصدر على أن النص الرسمي والكامل لمذكرة التفاهم سينشر علنا فور الانتهاء من مراسم التوقيع المقررة يوم الجمعة المقبل في سويسرا، بموجب اتفاق الطرفين.

ويأتي هذا النفي في وقت كشفت فيه تسريبات أمريكية عن حوافز مالية واسعة مقابل إنهاء حصار مضيق هرمز وتجديد الالتزامات النووية.

وبحسب مصادر مطلعة، بدأت إدارة واشنطن بالفعل إطلاع الحلفاء في قمة "مجموعة السبع" بفرنسا على فحوى الوثيقة التي تم التوافق على بنودها الأحد الماضي، تمهيدا لبدء 60 يوما من المفاوضات الرامية لإنهاء حرب إيران نهائيا وفرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي، وفقا لما أوردته "بلومبرج".

ولخصت الوكالة الأمريكية المسودة النهائية في 14 نقطة رئيسية شملت:

· الوقف الفوري والدائم للحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان.

· احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

· التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما.

· رفع الحصار البحري الأمريكي فورا وعودة الملاحة لطبيعتها خلال 30 يوما.

· ضمان إيران لاستئناف حركة السفن التجارية وتحييد الألغام البحرية في مضيق هرمز.

· وضع خطة إعمار وتنمية بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار.

· التزام واشنطن بإنهاء كافة أنواع العقوبات الأمريكية والدولية تدريجيا.

· تجديد إيران لالتزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية مطلقا.

· تجميد البرنامج النووي والوضع العسكري الراهن حتى توقيع الاتفاق النهائي.

· إصدار إعفاءات فورية لتصدير النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.

· الإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة تماشيا مع التقدم.

· إنشاء آلية تنفيذية مشتركة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق.

· بدء مفاوضات الاتفاق النهائي فور تنفيذ البنود الجوهرية للمذكرة.

· المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

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