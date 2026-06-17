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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الكوسة

كتب : ميريت نادي

11:42 ص 17/06/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

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ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار، والكانتلوب، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و17.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

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أسعار الخضروات والفاكهة أسعار البطاطس أسعار الطماطم

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