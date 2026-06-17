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انخفاض أسعار المكرونة والدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:40 ص 17/06/2026

أسعار السلع الأساسية

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انخفضت أسعار المكرونة والدواجن واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت والسكر والدقيق، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.69 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.91 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.59 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.68 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 35.43 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.35 جنيه، بتراجع 5.85 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.01 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.91 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 119.41 جنيه، بزيادة 1.76 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 434.68 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.9 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.57 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.82 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الجبن الأبيض: 138.1 جنيه، بتراجع 9.29 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.66 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو اللبن السائب: 32.27 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.76 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

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أسعار السلع الأساسية أسعار العدس اسعار الفول

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