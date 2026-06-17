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بنسبة نجاح 73%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي , محمد نصار

01:40 م 17/06/2026 تعديل في 01:47 م

طلاب

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اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 73%.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 203 آلاف و162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197 ألفًا و525 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 144 ألفًا و114 طالبًا وطالبة.

نسب نجاح مرتفعة لطلاب الصم والمكفوفين

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 96.6%، ونتيجة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 78%، فيما سجلت المدارس الدولية نسبة نجاح 77.9%.

واعتمد كذلك نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.88%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 61%.

مدير التعليم: 303 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية

أوضحت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن 303 طلاب وطالبات حصلوا على الدرجات النهائية هذا العام.

وأضافت أن القائمة ضمت 294 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و3 طلاب بالإعدادية المهنية، و3 طلاب بالإعدادية للمكفوفين، إلى جانب 3 طلاب بإعدادية الصم وضعاف السمع.

همت أبو كيلة: حلوان الأولى على مستوى المحافظة

أكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 97%.

وأضافت أن إدارة روض الفرج التعليمية حلت في المركز الثاني بنسبة نجاح 94.4%، بينما جاءت إدارة شبرا التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 89%.

إتاحة النتيجة إلكترونيًا للطلاب

أشارت مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن الطلاب سيتمكنون من الحصول على النتيجة اعتبارًا من صباح الجمعة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال إدخال رقم الجلوس والاستعلام عن النتيجة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

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