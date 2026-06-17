حددت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء إثر الإصابات القوية التي عانى منها بسبب تعرضه لحادث دراجة نارية مأساوي على طريق الإسماعيلية.

موعد صلاة الجنازة

وتقام صلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة العصر، اليوم الأربعاء.

تفاصيل وفاة محمد مرزبان

ورحل الفنان محمد مرزبان، الذي يعد من رموز مجموعات ركوب الدراجات النارية، بعد معاناة من تدهور في حالة الوعي، ونزيف في المخ، وكدمات في أنسجة المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي على الرئتين.

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وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية