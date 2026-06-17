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تعرف على موعد ومكان جنازة محمد مرزبان

كتب : مصطفى حمزة

12:37 م 17/06/2026

محمد مرزبان الفنان الراحل

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حددت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء إثر الإصابات القوية التي عانى منها بسبب تعرضه لحادث دراجة نارية مأساوي على طريق الإسماعيلية.

موعد صلاة الجنازة

وتقام صلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة العصر، اليوم الأربعاء.

تفاصيل وفاة محمد مرزبان

ورحل الفنان محمد مرزبان، الذي يعد من رموز مجموعات ركوب الدراجات النارية، بعد معاناة من تدهور في حالة الوعي، ونزيف في المخ، وكدمات في أنسجة المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي على الرئتين.

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وفاة محمد مرزبان مسجد حسن الشربتلي محمد مرزبان

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