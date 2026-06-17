ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أربعة طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بشأن عدد من المشكلات الخدمية والتنموية التي تواجه أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي.

زين الدين: تأخر تنفيذ مأخذ مياه إدفينا رغم اكتمال الموافقات

تناولت المناقشات طلب الإحاطة الخاص بعدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة بمدينة إدكو والقرى التابعة لها.

وأوضح النائب محمد زين الدين أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع تم اعتمادها منذ عام 2017 بسبب تهالك المأخذ القديم، كما تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة منذ عام 2018، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مطالبًا بوضع جدول زمني واضح للانتهاء منه.

شركة المياه: عقبات إدارية عطلت المشروع

من جانبه، أوضح ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المشروع واجه عدة عقبات إدارية، من بينها انتقال تبعية الأرض بين عدد من الجهات الحكومية، بداية من وزارة الزراعة ثم وزارة الري وصولًا إلى وزارة الإسكان.

فيما أعلن ممثل وزارة التخطيط أن إجراءات الترخيص يجري الانتهاء منها حاليًا تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

إسكان النواب توصي بسرعة إنهاء التراخيص

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بضرورة الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال شهرين، على أن يتم استكمال التصميمات اللازمة خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.

مطالب بحل مشكلات الصرف الصحي في إدكو

كما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة بشأن عدم مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة إدكو، وتعطل العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة للمدينة.

وشملت المناقشات أيضًا عدم توصيل خدمة الصرف الصحي إلى مناطق بئر العبد شرق طريق الملح وغرب شارع المصيف، بالإضافة إلى منطقتي الطوبية وشرق مستشفى إدكو.

برلماني: المواطنون ينتظرون إنهاء المشروعات

طالب النائب محمد زين الدين، الجهات المعنية بتحديد موعد رسمي للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المواطنين يعانون من استمرار هذه المشكلات وتأخر الحلول المرتبطة بها.

اللجنة: إزالة العقبات أمام مشروعات الصرف

أوصت لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة وإزالة جميع العقبات التي تحول دون استكمالها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مطالب بسرعة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بإدكو

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بتأخر تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة إدكو.

أكد النائب محمد زين الدين، أنه تم توفير أكثر من موقع للمشروع، وأجرت لجنة مختصة معاينات ميدانية للأراضي المقترحة وأقرت صلاحيتها، كما تم ضمها إلى الحيز العمراني، مطالبًا بسرعة بدء تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المدينة.

صندوق الإسكان: لا مانع من التنفيذ بعد استكمال الإجراءات

من جانبه، أكد ممثل صندوق الإسكان الاجتماعي أنه لا توجد أي موانع أمام تنفيذ المشروع حال مطابقة الأرض للاشتراطات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا يفيد الانتهاء من جميع المشكلات المتعلقة بالأرض المخصصة للمشروع.

وشدد على استعداد الصندوق للمضي في إجراءات التنفيذ فور استكمال المتطلبات اللازمة واعتمادها رسميًا.